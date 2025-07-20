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В США раскрыли главную ошибку Трампа

Президент США Дональд Трамп ошибочно считает, что его ультиматум России приведет к быстрой сделке по Украине и будет выгоден для Вашингтона. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По мнению эксперта, Дональд Трамп, выбирая срок в 50 дней для ультиматума, действовал интуитивно.

Президент США Дональд Трамп ошибочно считает, что его ультиматум России приведет к быстрой сделке по Украине и будет выгоден для Вашингтона. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Неужели Трамп действительно верит, что все это закончится через 50 дней? Что он предъявит Путину ультиматум, а тот просто разведет руками и капитулирует? Мы заключим сделку? Это будет выгодная для США сделка и мы будем жить долго и счастливо? Вы действительно думаете, что так и произойдет? Я сомневаюсь. Предполагаю, что военный конфликт будет продолжаться, и что русские в конечном итоге его выиграют», — интервью с Джоном Миршаймером опубликовал youtube-канал Deep Dive.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Западе поняли, что ультиматум Трампа стал подарком для Путина.

Ранее глава Белого дома объявил о 50-дневном сроке для Москвы, в течение которого она должна согласовать мирные условия с Киевом. В случае отказа Трамп пообещал ввести стопроцентные тарифы на российский импорт, а также дополнительные пошлины против стран, продолжающих покупать у РФ нефть, газ и прочие энергоносители.

По мнению многих западных обозревателей, требования Трампа могут обернуться против него самого, отмечает «Национальная служба новостей». Также есть предположение, что ультиматум нужен Вашингтону, чтобы отсрочить введение новых антироссийских санкций, передает телеканал 360.

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