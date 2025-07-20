В США раскрыли главную ошибку Трампа

«Неужели Трамп действительно верит, что все это закончится через 50 дней? Что он предъявит Путину ультиматум, а тот просто разведет руками и капитулирует? Мы заключим сделку? Это будет выгодная для США сделка и мы будем жить долго и счастливо? Вы действительно думаете, что так и произойдет? Я сомневаюсь. Предполагаю, что военный конфликт будет продолжаться, и что русские в конечном итоге его выиграют», — интервью с Джоном Миршаймером опубликовал youtube-канал Deep Dive.