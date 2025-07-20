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Карлсон рассказал правду о российской экономике

В США недооценили мощь экономики России, когда вводили против РФ санкции. Америка навредила себе такой политикой. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон.

Карлсон раскритиковал санкции против России.

В США недооценили мощь экономики России, когда вводили против РФ санкции. Америка навредила себе такой политикой. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон.

«США недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, когда вводили санкции», — заявил Карлсон в интервью немецкому изданию Bild. Он добавил, что Америка больше навредила себе и у нее не осталось существенных рычагов давления на РФ.

Ранее сообщалось, что резкий скачок цен на нефть может произойти из-за санкций США против России. В конечном итоге цены вырастут и в Америке, передает RT.

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