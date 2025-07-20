Карлсон раскритиковал санкции против России.
В США недооценили мощь экономики России, когда вводили против РФ санкции. Америка навредила себе такой политикой. Об этом рассказал журналист Такер Карлсон.
«США недооценили и просто не поняли по-настоящему природу российской экономики, когда вводили санкции», — заявил Карлсон в интервью немецкому изданию Bild. Он добавил, что Америка больше навредила себе и у нее не осталось существенных рычагов давления на РФ.
Ранее сообщалось, что резкий скачок цен на нефть может произойти из-за санкций США против России. В конечном итоге цены вырастут и в Америке, передает RT.