Появились кадры с места ДТП, где погиб экс-участник The Hatters

Вадим Рулев и его супруга погибли 20 июля в результате столкновения мотоцикла BMW с внедорожником Range Rover в Выборгском районе Ленинградской области. Пара ехала от поселка Зверево в сторону Малиновки, когда мотоцикл выехал на встречную полосу и произошло смертельное ДТП. Музыканту было 35 лет, его жене — 33 года.