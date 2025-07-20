В Кабуле задержали десятки женщин за внешний вид

«Талибская полиция нравов задержала десятки молодых женщин в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в Кабуле в рамках продолжающихся репрессий из-за предполагаемого нарушения установленного дресс-кода», — сообщает издание. Согласно свидетельствам очевидцев, представители движения «Талибан» использовали физическую силу при задержаниях, а в ходе проводимых ими операций не присутствовали сотрудницы женского пола из числа полицейских.