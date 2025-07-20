В «Артеке» лиса искусала пятерых детей, прививки сделали лишь спустя 13 часов

В январе в селе Поздеевка Ромненского округа в Амурской области пришедшая в населенный пункт лисица напала на девочку, укусив ее за палец. Затем она попыталась атаковать мужчину, тот убил ее. Местный житель обратился в управление ветеринарии. В лаборатории установили, что хищница была больна бешенством.