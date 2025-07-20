В «Артеке» лиса искусала пятерых детей, прививки сделали лишь спустя 13 часов

В международном детском центре «Артек» во время ночевки на природе дикая лиса напала на пятерых детей и вожатого. Инцидент случился в ночь с 18 на 19 июля на «Русской поляне», где дети из лагеря «Морской» спали в палатках.
Из-за жары палатки не были полностью закрыты, и лиса проникла внутрь, кусая ребят.
— Из одного отряда было укушено четыре человека, из другого пострадал один мальчик, а так же вожатый лагеря «Лазурный», побежавший отгонять лису от детей, — рассказал источник Telegram-каналу «Кровавая барыня».
Несмотря на то, что нападение произошло около полуночи, медицинскую помощь детям оказали лишь на следующий день. В Ялтинский многопрофильный центр ФМБА их доставили только к 11 утра, а прививки от бешенства сделали спустя 13 часов после укусов.
У детей зафиксированы повреждения ног, лиц и даже бровей. В «Артеке» пока не прокомментировали причины задержки с медицинской помощью.
В январе в селе Поздеевка Ромненского округа в Амурской области пришедшая в населенный пункт лисица напала на девочку, укусив ее за палец. Затем она попыталась атаковать мужчину, тот убил ее. Местный житель обратился в управление ветеринарии. В лаборатории установили, что хищница была больна бешенством.