Российский моряк получил тяжелое ранение при атаке хуситов на Eternity C

Российский моряк, который входил в состав экипажа сухогруза Eternity C, затонувшего у побережья Йемена из-за атаки хуситов, получил тяжелое ранение, пишет ТАСС со ссылкой на источники.
«Россиянин получил очень серьезное ранение во время нападения», — сказал один из источников.
По его словам, хуситы несколько раз наносили удары по судну с использованием ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и морских дронов. Источник также рассказал, что мятежники вывезли раненых членов экипажа и некоторых находившихся в воде моряков в йеменский город Ходейда.
Врачам в Йемене удалось стабилизировать состояние российского моряка, оператор судна решает вопрос с эвакуацией его Россию, рассказал другой источник.
Ранее в Министерстве иностранных дел правительства хуситов сообщили, что военно-морские силы Йемена спасли российского моряка с сухогруза Eternity C, он проходит лечение в Йемене, его состояние оценивается как стабильное и продолжает улучшаться.
Напомним, 8 июля стало известно, что гражданин России и еще один человек пострадали из-за атаки хуситов на греческое торговое судно Eternity C в Красном море, которое передвигалось под флагом Либерии.