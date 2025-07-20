Российский моряк получил тяжелое ранение при атаке хуситов на Eternity C

По его словам, хуситы несколько раз наносили удары по судну с использованием ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и морских дронов. Источник также рассказал, что мятежники вывезли раненых членов экипажа и некоторых находившихся в воде моряков в йеменский город Ходейда.