Алаудинов: Участника драки в ЛНР из «Ахмата» отправили на передовую в зоне СВО

По словам Алаудинова, поведение бойца недопустимо, особенно в период ведения боевых действий. Он отметил, что военнослужащий был отправлен туда, где изначально и должен был находиться — на передовую.
«В такое время, когда другие воюют, он в нетрезвом виде оказался в этом бассейне. Я считаю, что за это он должен понести ответственность», — заявил командир в беседе с РИА «Новости».
Ранее Алаудинов назвал участника драки позором чеченского народа. В то же время командир «Ахмата» обвинил участника СВО бойца ММА Максима Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев. Напомним, Дивнич опубликовал видео драки, отметив, что причиной конфликта стало неподобающее поведение бойца «Ахмата», который приставал к девушкам, в том числе к замужней россиянке. После перепалки с супругом одной из женщин в конфликт вмешался сам Дивнич.