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В Ярославской области мопед сбил троих людей с коляской, погиб пятимесячный ребенок

В Ярославской области произошло серьезное ДТП, в котором погиб пятимесячный ребенок.

В Ярославской области произошло серьезное ДТП, в котором погиб пятимесячный ребенок. Об этом проинформировала пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась вечером в воскресенье, 20 июля, в поселке Ишня Ростовского района. На улице Молодежной неустановленный водитель на мопеде наехал на троих людей, включая ребенка, который находился в коляске. После этого лихач с места происшествия скрылся.

В полиции уточнили, что двоих пострадавших с травмами доставили в больницу, тогда как пятимесячная девочка скончалась на месте.

В настоящий момент полиция ищет очевидцев смертельной аварии.

Ранее сообщалось, что машина насмерть сбила пенсионерку в Махачкале.