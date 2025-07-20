В Ярославской области мопед сбил троих людей с коляской, погиб пятимесячный ребенок

В Ярославской области произошло серьезное ДТП, в котором погиб пятимесячный ребенок. Об этом проинформировала пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась вечером в воскресенье, 20 июля, в поселке Ишня Ростовского района. На улице Молодежной неустановленный водитель на мопеде наехал на троих людей, включая ребенка, который находился в коляске. После этого лихач с места происшествия скрылся.
В полиции уточнили, что двоих пострадавших с травмами доставили в больницу, тогда как пятимесячная девочка скончалась на месте.
В настоящий момент полиция ищет очевидцев смертельной аварии.
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