Российского учёного-этнографа задержали в Афганистане по обвинению в контрабанде

По словам Каверина, причиной задержания стала «попытка “контрабанды” украшений». Он также сообщил, что его должны доставить в Кабул, в «риёсат разведки» — местное разведывательное управление. Ученый выразил надежду, что дело ограничится допросом и оформлением документов, отметив, что доступ к смартфону получает лишь изредка.