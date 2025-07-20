Российского учёного-этнографа задержали в Афганистане по обвинению в контрабанде

По словам Каверина, причиной задержания стала «попытка “контрабанды” украшений». Он также сообщил, что его должны доставить в Кабул, в «риёсат разведки» — местное разведывательное управление. Ученый выразил надежду, что дело ограничится допросом и оформлением документов, отметив, что доступ к смартфону получает лишь изредка.
В российской дипломатической миссии в Кабуле подтвердили, что им известно о задержании российского гражданина.
«Мы в курсе, занимаемся этим вопросом», — заявили в дипмиссии РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что в Афганистане десятки женщин бесследно исчезли после задержания полицией нравов. В Кабуле молодых девушек массово арестовывают за внешний вид.