Репортер, снимавший сюжет о пропавшей девочке, нашел ее труп в реке

Чтобы показать глубину реки, он вошел в воду примерно по грудь, продолжая съемку. Внезапно мужчина наступил на что-то под водой. «Похоже, на дне что-то есть. Нет, дальше не пойду — страшно. Может, это рука, может, она? Или просто рыба», — сказал Фразао, выбираясь из реки.