Репортер, снимавший сюжет о пропавшей девочке, нашел ее труп в реке

В Бразилии журналист, снимая репортаж о пропаже 13-летней девочки в штате Мараньян, случайно обнаружил ее останки. Об этом сообщает Need To Know (NTK).
Раисса из муниципалитета Бакабал исчезла в конце июня во время отдыха с друзьями на реке Меарин. По основной версии, школьница утонула, однако ее тело долго не удавалось найти. Репортер Ленилдо Фразао приехал на место, где девочка купалась с компанией.
Чтобы показать глубину реки, он вошел в воду примерно по грудь, продолжая съемку. Внезапно мужчина наступил на что-то под водой. «Похоже, на дне что-то есть. Нет, дальше не пойду — страшно. Может, это рука, может, она? Или просто рыба», — сказал Фразао, выбираясь из реки.
Журналист сообщил о находке властям. Вскоре водолазы обследовали место и действительно обнаружили останки Раиссы именно там, где указал мужчина. Фразао отметил, что течение в этом районе очень сильное, а дно усеяно ямами.
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