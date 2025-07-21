Почти полсотни дронов накинулись на регионы РФ

14 БПЛА уничтожено над территорией Орловской области.
В ночь на 21 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три с лишним часа отразили массированную атаку беспилотников на ряд регионов страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:20 мск были уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 — над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны.
В ночь на 21 июля российские регионы подверглись масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, что вызвало значительные перебои в транспортной системе отдельных субъектов страны. В результате налетов были временно приостановлены операции в ряде московских аэропортов, а на территории Ростовской области движение нескольких десятков пассажирских поездов было задержано. Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует общественность о новых случаях перехвата беспилотников вблизи столицы. Актуальная информация о развитии ситуации с атаками дронов по регионам России публикуется в онлайн-трансляции URA.RU.