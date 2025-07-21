Собянин: Еще два направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 20 июля, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в направлении Москвы.
— Уничтожены еще два беспилотника, летевшие на Москву, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее мэр Москвы сообщил об уничтожении еще двух дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Министерство обороны отчиталось, что ПВО ликвидировали 364 дрона и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.