Минобороны сообщило об уничтожении 43 украинских БПЛА за вечер

Над Брянской областью сбито 17 БПЛА, над Орловской — 14. В Московском регионе отразили атаку семи беспилотников, три из которых направлялись непосредственно к столице. Ещё четыре летательных аппарата уничтожены над Калужской областью и один — над Белгородской.
Напомним, ВСУ весь день пытались ударить по Москве. Утром 20 июля российские средства ПВО отразили атаку беспилотников, уничтожив почти десяток дронов.
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