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За три часа силы ПВО Сбили 43 БПЛА ВСУ ПВО над пятью областями

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.

— В период с 20.00 мск до 23.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению ведомства, дежурными средствами ПВО были сбиты 17 БПЛА над территорией Брянской области, 14 над территорией Орловской области, семь над территорией Московского региона, включая три БПЛА, направлявшихся к Москве, четыре дрона над территорией Калужской области, и один беспилотник над территорией Белгородской области.

Министерство обороны отчиталось, что ПВО ликвидировали 364 дрона и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.

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