Собянин: Ликвидирован еще один БПЛА, летевший к Москве

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной украинский беспилотник (БПЛА), летевший в сторону столицы. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее Собянин сообщил, о ликвидации еще двух БПЛА, которые летели в направлении Москвы.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.