Предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе» пройдет 21 июля

Как сообщила пресс-служба суда ТАСС и «РИА Новости», предварительное слушание пройдет в закрытом режиме. Там добавили, что суд примет беспрецедентные меры для обеспечения безопасности участников процесса.
Расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе» завершилось в июне. Материалы следствия насчитывают более 200 томов.
22 марта 2024 года четверо террористов открыли стрельбу перед началом концерта в «Крокус Сити Холле», после чего подожгли концертный зал. Погибли 149 человек, еще трое продолжают числиться пропавшими без вести. Пострадали 609 человек.