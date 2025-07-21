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Предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе» пройдет 21 июля

Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по делу о теракте на концертной площадке «Крокус Сити Холл». Фигурантами проходят 19 человек.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба суда ТАСС и «РИА Новости», предварительное слушание пройдет в закрытом режиме. Там добавили, что суд примет беспрецедентные меры для обеспечения безопасности участников процесса.

Расследование уголовного дела о теракте в «Крокусе» завершилось в июне. Материалы следствия насчитывают более 200 томов.

22 марта 2024 года четверо террористов открыли стрельбу перед началом концерта в «Крокус Сити Холле», после чего подожгли концертный зал. Погибли 149 человек, еще трое продолжают числиться пропавшими без вести. Пострадали 609 человек.