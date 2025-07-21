Очередное землетрясение произошло на Камчатке

По данным мониторинга, после основного землетрясения в тихоокеанских водах у Камчатки продолжаются повторные подземные толчки интенсивностью от 4 до 6,7 баллов. Напомним, что ранее из-за серии сейсмических событий силой 5,3−7,6 баллов в регионе объявляли, но затем сняли угрозу цунами.