Очередное землетрясение произошло на Камчатке

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале местного филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
«Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского», — передает Служба.
Согласно данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 58,4 км.
По данным мониторинга, после основного землетрясения в тихоокеанских водах у Камчатки продолжаются повторные подземные толчки интенсивностью от 4 до 6,7 баллов. Напомним, что ранее из-за серии сейсмических событий силой 5,3−7,6 баллов в регионе объявляли, но затем сняли угрозу цунами.
Ранее KP.RU писал о прошедшем мощном землетрясеним магнитудой 7,7, зарегистрированном в Тихом океане в 353 км к северо-востоку от Северо-Курильска. Тогда в районе Курильских островов была объявлена угроза цунами.