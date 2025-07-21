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Очередное землетрясение произошло на Камчатке

Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Данные опубликованы в официальном Telegram-канале местного филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

«Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского», — передает Служба.

Согласно данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 58,4 км.

По данным мониторинга, после основного землетрясения в тихоокеанских водах у Камчатки продолжаются повторные подземные толчки интенсивностью от 4 до 6,7 баллов. Напомним, что ранее из-за серии сейсмических событий силой 5,3−7,6 баллов в регионе объявляли, но затем сняли угрозу цунами.

Ранее KP.RU писал о прошедшем мощном землетрясеним магнитудой 7,7, зарегистрированном в Тихом океане в 353 км к северо-востоку от Северо-Курильска. Тогда в районе Курильских островов была объявлена угроза цунами.