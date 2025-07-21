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В Якутии при опрокидывании вахтового автобуса погибли 14 человек

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Вахтовый автобус опрокинулся с высоты 25 м в Якутии, в результате ДТП 14 человек погибли, 7 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Поступила информация о том, что около 03:20 часов на технологической автодороге АО “ГОК Денисовский” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель транспортного средства марки “Нефаз 4208−34” допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 м. В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в автобусе находились около 36 человек. По предварительным данным ГУ МЧС по региону, автомобиль съехал с обрыва на восточной стороне. К ликвидации последствий ДТП привлекли 36 специалистов и 10 единиц техники.