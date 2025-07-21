В Якутии при опрокидывании вахтового автобуса погибли 14 человек

«Поступила информация о том, что около 03:20 часов на технологической автодороге АО “ГОК Денисовский” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель транспортного средства марки “Нефаз 4208−34” допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 м. В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.