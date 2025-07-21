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Взрывы прогремели в Шахтах и Новошахтинске Ростовской области

Жители городов Шахты и Новошахтинск Ростовской области в понедельник, 21 июля, сообщили о многочисленных взрывах и работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Жители городов Шахты и Новошахтинск Ростовской области в понедельник, 21 июля, сообщили о многочисленных взрывах и работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. Взрывы начались около полуночи. После падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Каменоломни, граничащем с Шахтами разгорелся пожар. На месте работают оперативные службы. Очевидцы из разных районов области также сообщают о продолжающихся звуках пролетающих вражеских БПЛА.

Официальной информации о последствиях атаки на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.

Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.

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