Взрывы прогремели в Шахтах и Новошахтинске Ростовской области

Жители городов Шахты и Новошахтинск Ростовской области в понедельник, 21 июля, сообщили о многочисленных взрывах и работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. Взрывы начались около полуночи. После падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в поселке Каменоломни, граничащем с Шахтами разгорелся пожар. На месте работают оперативные службы. Очевидцы из разных районов области также сообщают о продолжающихся звуках пролетающих вражеских БПЛА.
Официальной информации о последствиях атаки на данный момент нет, передает Telegram-канал Shot.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.