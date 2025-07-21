В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички

«Вечером 20 июля 2025 года поступило сообщение о том, что на станции Саблино Ленинградской области при посадке в вагон электропоезда по направлению следования в город Санкт-Петербург выпал из коляски между перроном и вагоном поезда малолетний. Мальчик доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию», — говорится в сообщении.