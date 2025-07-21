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В Ленобласти ребенок выпал из коляски между перроном и вагоном электрички

В Ленобласти ребенок выпал из коляски при посадке в поезд и попал в реанимацию.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Ребенок выпал из коляски и оказался между перроном и вагоном при посадке пассажиров в электричку на железнодорожной станции в Ленинградской области, он доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Вечером 20 июля 2025 года поступило сообщение о том, что на станции Саблино Ленинградской области при посадке в вагон электропоезда по направлению следования в город Санкт-Петербург выпал из коляски между перроном и вагоном поезда малолетний. Мальчик доставлен в больницу, где в тяжелом состоянии помещен в реанимацию», — говорится в сообщении.

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.