В Якутии при съезде машины с вахтовиками с обрыва погибло 14 человек

В ночь с 20 на 21 июля, с субботы на воскресенье, машина, в которой находились вахтовики, съехала с обрыва в Якутии. По данным регионального МВД, в результате данного ЧП погибли 14 человек, еще семь — госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
«Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года транспортное средство марки КамАЗ при перевозке работников шахты Восточная Денисовская совершило съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв», — сообщают представители прокуратуры Якутии.
Известно, что всего в автобусе находилось около 36 человек. Машина рухнула с высоты примерно 25 метров. В настоящее время на место происшествия прибыли профильные службы Якутии. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.
Как KP.RU писал ранее, вечером 19 июля в дагестанском поселке Салта перевернулся грузовик, который перевозил 20 детей. 40-летний водитель УАЗа не смог справиться с управлением и в результате авто вылетело с дороги и перевернулось.