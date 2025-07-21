Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии при съезде машины с вахтовиками с обрыва погибло 14 человек

В результате ЧП есть не только погибшие, но и пострадавшие с с травмами разной степени тяжести.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 20 на 21 июля, с субботы на воскресенье, машина, в которой находились вахтовики, съехала с обрыва в Якутии. По данным регионального МВД, в результате данного ЧП погибли 14 человек, еще семь — госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

«Предварительно установлено, что в ночь с 20 на 21 июля 2025 года транспортное средство марки КамАЗ при перевозке работников шахты Восточная Денисовская совершило съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв», — сообщают представители прокуратуры Якутии.

Известно, что всего в автобусе находилось около 36 человек. Машина рухнула с высоты примерно 25 метров. В настоящее время на место происшествия прибыли профильные службы Якутии. Выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.

Как KP.RU писал ранее, вечером 19 июля в дагестанском поселке Салта перевернулся грузовик, который перевозил 20 детей. 40-летний водитель УАЗа не смог справиться с управлением и в результате авто вылетело с дороги и перевернулось.