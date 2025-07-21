В Якутии при съезде машины с вахтовиками с обрыва погибло 14 человек

В ночь с 20 на 21 июля, с субботы на воскресенье, машина, в которой находились вахтовики, съехала с обрыва в Якутии. По данным регионального МВД, в результате данного ЧП погибли 14 человек, еще семь — госпитализированы с травмами разной степени тяжести.