Собянин сообщил об отражении очередной атаки БПЛА на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 21 июля, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в направлении Москвы.
— Сбили два беспилотника, атаковавших Москву, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.
20 июля в пресс-службе МО РФ отчитались, что ПВО ликвидировали 364 дрона и две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины за последние сутки. Кроме того, ночью 20 июля над регионами России сбили 93 украинских беспилотника, 19 из них — над столичным регионом.