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14 человек погибли, 7 ранены при опрокидывании вахтовки в Якутии

В Якутии с высоты около 25 метров опрокинулся вахтовый автобус, в результате чего погибли 14 человек, а 7 получили травмы.

В Якутии с высоты около 25 метров опрокинулся вахтовый автобус, в результате чего погибли 14 человек, а 7 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Около 03:20 на технологической автодороге АО “ГОК Денисовский” произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса марки “Нефаз 4208−34” съехал с дороги, и транспортное средство опрокинулось с высоты примерно 25 метров. В аварии погибло 14 человек, включая водителя, семеро пострадавших были госпитализированы», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в страшном лобовом ДТП на трассе Бийск — Белокуриха.