В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты, погибли 14 человек

По данным регионального МВД, погибли 14 человек, включая водителя, ещё семь человек с различными травмами были госпитализированы. По уточнённой информации, в момент происшествия в автобусе находилось около 36 пассажиров. Прокуратура Нерюнгри организовала проверку. В ведомстве добавили, что автомобиль принадлежит ООО УК «Колмар».
Работы на месте падения автобуса с вахтовиками в Якутии. Видео © SHOT.
Ранее четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области. Авария произошла 20 июля около 17:00 по московскому времени на 265-м километре автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе.