В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты, погибли 14 человек

По данным регионального МВД, погибли 14 человек, включая водителя, ещё семь человек с различными травмами были госпитализированы. По уточнённой информации, в момент происшествия в автобусе находилось около 36 пассажиров. Прокуратура Нерюнгри организовала проверку. В ведомстве добавили, что автомобиль принадлежит ООО УК «Колмар».