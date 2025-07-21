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В Якутии автобус с вахтовиками упал с 25-метровой высоты, погибли 14 человек

На технологической автодороге АО «ГОК Денистовский» в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса НефАЗ допустил съезд с дороги, в результате чего транспортное средство упало с высоты примерно 25 метров.

По данным регионального МВД, погибли 14 человек, включая водителя, ещё семь человек с различными травмами были госпитализированы. По уточнённой информации, в момент происшествия в автобусе находилось около 36 пассажиров. Прокуратура Нерюнгри организовала проверку. В ведомстве добавили, что автомобиль принадлежит ООО УК «Колмар».

Работы на месте падения автобуса с вахтовиками в Якутии. Видео © SHOT.

Ранее четыре человека погибли в ДТП во Владимирской области. Авария произошла 20 июля около 17:00 по московскому времени на 265-м километре автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе.