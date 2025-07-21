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Вахтовый автобус на скорости слетел с трассы в Якутии, погибли 14 человек. Фото

В Якутии в результате опрокидывания вахтового автобуса «НЕФАЗ 4208−34» с 25-метровой высоты погибли 14 человек, еще семь пострадали. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

Грузовик слетел с трассы и опрокинулся в Якутии (архивное фото).

В Якутии в результате опрокидывания вахтового автобуса «НЕФАЗ 4208−34» с 25-метровой высоты погибли 14 человек, еще семь пострадали. Об этом сообщили 21 июля в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия).

«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки “НЕФАЗ 4208−34” допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров. В результате дорожного происшествия 14 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 7 человек госпитализированы. Всего в автобусе находились около 36 человек», — сообщили в telegram-канале МВД Якутии.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ прокуратуре назвали виновника смертельной аварии с автобусом во Владимирской области.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на одном из участков автодороги АО «ГОК Денисовский». На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По факту ДТП начата проверка, назначены необходимые экспертизы. Ведется идентификация погибших и информирование их родственников.

Ранее в Ханты-Мансийском районе на трассе «Иртыш» столкнулись легковой автомобиль Skoda и автобус Yutong, в результате чего погиб водитель легковушки. Также в Нижневартовске ранее сообщалось о массовом ДТП с пострадавшими, что подчеркивает актуальность вопросов безопасности на дорогах страны.

Семерых госпитализировали после ДТП в ЯкутииФото: пресс-служба МВД по Республике Саха, t.me/mvd_sakha/6814