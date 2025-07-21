Вахтовый автобус на скорости слетел с трассы в Якутии, погибли 14 человек. Фото

Ранее в Ханты-Мансийском районе на трассе «Иртыш» столкнулись легковой автомобиль Skoda и автобус Yutong, в результате чего погиб водитель легковушки. Также в Нижневартовске ранее сообщалось о массовом ДТП с пострадавшими, что подчеркивает актуальность вопросов безопасности на дорогах страны.