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ВСУ атаковали Ростовскую область

Вооруженные силы России ночью 20 июля отразили воздушную атаку беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, БПЛА были уничтожены в городах Новошахтинск, Шахты и Новочеркасск.

На данный момент БПЛА уничтожены в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

Вооруженные силы России ночью 20 июля отразили воздушную атаку беспилотников на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, БПЛА были уничтожены в городах Новошахтинск, Шахты и Новочеркасск.

По словам Слюсаря, в поселке Каменоломни Октябрьского района из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание кровли зданий железнодорожного вокзала. «Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Информация уточняется», — отметил глава региона.

Также в Каменоломнях произошел пожар в цветочном магазине по адресу переулок Садовый, 15б. На месте работают дежурные расчеты пожарно-спасательных служб, сообщает администрация района. Специалисты ликвидируют очаги возгорания, уточняются обстоятельства инцидентов и возможный ущерб объектам инфраструктуры.

В ночь на 21 июля российские регионы подверглись масштабной атаке со стороны украинских беспилотников, что вызвало серьезные перебои в транспортной системе отдельных субъектов страны. В результате воздушных налетов были временно приостановлены работы некоторых аэропортов Москвы, а на территории Ростовской области произошло задержание десятков пассажирских поездов.

Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно информирует общественность о новых случаях уничтожения БПЛА вблизи столицы. Жители городов Шахты и Новошахтинск Ростовской области сообщают о многочисленных взрывах и работе систем противовоздушной обороны. Актуальная информация о ситуации с атаками дронов на российские регионы публикуется в онлайн-трансляции URA.RU.

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