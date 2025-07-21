В Якутии 14 человек погибли, 7 пострадали из-за опрокидывания автобуса

В Нерюнгринском районе Якутии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 14 человек и семь получили ранения. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По данным пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия), 21 июля около 03:20 часов на технологической автодороге АО «ГОК “Денисовский” вахтовый автобус марки “НЕФАЗ 4208−34”, в котором находилось около 36 человек, съехал с дороги и опрокинулся с высоты примерно 25 метров.
В результате аварии погибли 14 человек, включая водителя, еще семь госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, говорится в сообщении.
8 июля в подмосковном Ступине на трассе Ступино — Малино — Лермонтово водитель микроавтобуса марки «Луидор» не справился с управлением, после чего съехал в кювет, где транспорт перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек.