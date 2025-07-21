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Губернатор Слюсарь сообщил о возгорании кровли здания из-за обломков БПЛА

Из-за обломков БПЛА загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Ростовской области произошло возгорание кровли железнодорожного вокзала после падения обломков беспилотника, о чем сообщил исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет. Ранее в результате ночного удара украинских БПЛА по объектам Ростовской области в субботу, 19 июля, пострадал один человек.

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