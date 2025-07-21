Губернатор Слюсарь сообщил о возгорании кровли здания из-за обломков БПЛА

В Октябрьском районе Ростовской области произошло возгорание кровли железнодорожного вокзала после падения обломков беспилотника, о чем сообщил исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Уточняется, что по предварительным данным пострадавших нет. Ранее в результате ночного удара украинских БПЛА по объектам Ростовской области в субботу, 19 июля, пострадал один человек.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше