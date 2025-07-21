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В Якутии при падении вахтового автобуса с обрыва погибли шахтёры

В автобусе находились работники шахты «Восточная Денисовская».

Источник: Аргументы и факты

14 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием вахтовой машины в Якутии, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха.

В ведомстве уточнили, что автомобиль упал с высоты 25 метров. ДТП произошло на технологической автодороге АО «ГОК Денисовский».

«По предварительным данным, водитель транспортного средства марки “Нефаз 4208−34” допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства с высоты примерно 25 метров», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что ещё семь человек получили травмы. Всего в автобусе находились около 36 человек.

Прокуратура Республики Саха информирует, что в транспортном средстве находились работники шахты «Восточная Денисовская». Оно совершило «съезд с дороги с последующим опрокидыванием в обрыв».

«Прокуратура города Нерюнгри организовала проверку по факту происшествия с участием вахтового автомобиля ООО УК “Колмар”. На место выехал и.о. прокурора города Нерюнгри», — рассказали в ведомстве.

Вахтовый автобус на шасси КамАЗ НЕФАЗ 4208−34 применяется для перевозки рабочих по всем типам дорог.

Ранее сообщалось, что в Кургане на остановке общественного транспорта автомобиль «ГАЗель» врезался в пассажирский автобус. Травмы получил один человек.