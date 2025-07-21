В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелась крыша ж/д вокзала

Из диспетчерского пункта вокзала оперативно эвакуировали трёх сотрудников. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, жертв и пострадавших нет. Параллельно в том же населённом пункте по адресу переулок Садовый, 15б загорелся цветочный магазин. На оба возгорания оперативно прибыли пожарно-спасательные расчёты.
Враг также активно пытается атаковать Москву, ПВО ликвидировала за час уже пять дронов. Росавиация объявила о введении временных ограничений в аэропортах Жуковский, Шереметьево и Домодедово.