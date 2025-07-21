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Собянин: Сбит еще один вражеский БПЛА, летевший в направлении Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 21 июля, сообщил о пресечении очередной попытки атаки беспилотника на Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 21 июля, сообщил о пресечении очередной попытки атаки беспилотника на Москву.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ успешно сбила вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

— ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или серьезных разрушениях пока не поступало.

До этого, мэр Москвы сообщил о ликвидации силами ПВО еще двух БПЛА на подлете к Москве.

Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.

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