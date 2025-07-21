Слюсарь: под Ростовом из-за беспилотника ВСУ загорелась крыша вокзала

Кровля железнодорожного вокзала загорелась в населённом пункте Каменоломни в Ростовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, проинформировал Юрий Слюсарь.
Врио губернатора Ростовской области уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.
«Из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала», — написал он в Telegram.
Слюсарь отметил, что из диспетчерского пункта были эвакуированы три человека.
Помимо этого, в посёлке Каменоломни, который находится в Октябрьском районе, в результате налёта беспилотников ВСУ загорелся цветочный магазин, возгорание ликвидируют.
По словам Слюсаря, отражается воздушная атака противника врага на Ростовскую область. В настоящее время беспилотники ликвидированы в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.
Ранее сообщалось, что в Курской области при атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на мотоцикл пострадал мужчина.