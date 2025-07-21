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Слюсарь: под Ростовом из-за беспилотника ВСУ загорелась крыша вокзала

В результате случившегося никто не пострадал.

Источник: АиФ

Кровля железнодорожного вокзала загорелась в населённом пункте Каменоломни в Ростовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, проинформировал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора Ростовской области уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

«Из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала», — написал он в Telegram.

Слюсарь отметил, что из диспетчерского пункта были эвакуированы три человека.

Помимо этого, в посёлке Каменоломни, который находится в Октябрьском районе, в результате налёта беспилотников ВСУ загорелся цветочный магазин, возгорание ликвидируют.

По словам Слюсаря, отражается воздушная атака противника врага на Ростовскую область. В настоящее время беспилотники ликвидированы в Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске.

Ранее сообщалось, что в Курской области при атаке беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины на мотоцикл пострадал мужчина.