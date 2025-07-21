Лесное возгорание в американском штате Орегон вскоре может стать мегапожаром

В США площадь крупнейшего в 2025 году лесного пожара приближается к 40 тысячам гектаров. Об этом сообщил телеканал американский телеканал NBC со ссылкой на пожарных штата Орегон, где бушует большой огонь.
«Крупнейший в этом году лесной пожар страны выжег более 95740 акров (более 38 тысяч гектаров)», — говорится в сообщении телеканала.
При этом если площадь в штате превысит 100 тыс. акров, то он станет первым мегапожаром в США с начала в 2025 году.
По данным NBC, в работах по ликвидации огня задействованы почти 1 тыс. пожарных. Пока что пламя удалось локализовать лишь на 49%.
Читайте также: Поджигавших лес за вознаграждение подростков арестовали в Забайкалье.