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Лесное возгорание в американском штате Орегон вскоре может стать мегапожаром

В США площадь крупнейшего в 2025 году лесного пожара приближается к 40 тысячам гектаров.

В США площадь крупнейшего в 2025 году лесного пожара приближается к 40 тысячам гектаров. Об этом сообщил телеканал американский телеканал NBC со ссылкой на пожарных штата Орегон, где бушует большой огонь.

«Крупнейший в этом году лесной пожар страны выжег более 95740 акров (более 38 тысяч гектаров)», — говорится в сообщении телеканала.

При этом если площадь в штате превысит 100 тыс. акров, то он станет первым мегапожаром в США с начала в 2025 году.

По данным NBC, в работах по ликвидации огня задействованы почти 1 тыс. пожарных. Пока что пламя удалось локализовать лишь на 49%.

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