Депутат Безуглая тремя словами охарактеризовала новую работу Умерова

Секретарем Совета нацбезопасности Украины назначен Рустем Умеров.
На Украине недовольны решением президента Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала такой шаг нелогичным.
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«В чем логика и посыл людям?» — написала она в своем telegram-канале. Ее слова приводит RT.
Безуглая отметила, что подобная ситуация может послужить примером для других руководителей, показав им плохой пример: «Лги, воруй, интригуй, шантажируй — и тебя ожидают поощрения».
Рустем Умеров был назначен на должность секретаря Совета безопасности республики 18 июля. Пост министра обороны занял бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.