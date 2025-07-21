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Депутат Безуглая тремя словами охарактеризовала новую работу Умерова

На Украине недовольны решением президента Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала такой шаг нелогичным.

Секретарем Совета нацбезопасности Украины назначен Рустем Умеров.

На Украине недовольны решением президента Владимира Зеленского назначить Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая назвала такой шаг нелогичным.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине утвердили новый состав правительства.

«В чем логика и посыл людям?» — написала она в своем telegram-канале. Ее слова приводит RT.

Безуглая отметила, что подобная ситуация может послужить примером для других руководителей, показав им плохой пример: «Лги, воруй, интригуй, шантажируй — и тебя ожидают поощрения».

Рустем Умеров был назначен на должность секретаря Совета безопасности республики 18 июля. Пост министра обороны занял бывший премьер-министр Денис Шмыгаль.