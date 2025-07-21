Задержанный во Франции баскетболист сделал неожиданное заявление

«Решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними на английском. Надеюсь, скоро мне передадут книгу для изучения французского языка или французско-русский словарь. Я хочу понимать, что мне говорят, и уметь решать здесь элементарные задачи», — с текстом письма ознакомились РИА Новости.