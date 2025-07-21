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Пробка на Крымском мосту собрала почти 700 машин

Почти 700 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту к ночи 21 июля.

Источник: Комсомольская правда

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова образовалась очередь из примерно 700 машин. Данные о транспортной ситуации публикует специализированный телеграм-канал, отслеживающий движение на этом направлении.

«В очереди со стороны Тамани находится 690 транспортных средств. Ожидание более двух часов», — следует из текста сообщения.

При этом со стороны Керченского полуострова скопления транспортных средств не наблюдается.

Ранее KP.RU писал об обстановке на Крымском мосту 19 июля. Тогда на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани движение свободное без очередей на досмотре, тогда как с керченского направления зафиксирована автомобильная пробка протяженностью около 600 транспортных средств.

Позднее РСТ рекомендовал путешественникам, планирующим поездку в Крым, обратить внимание на альтернативные варианты транспорта.