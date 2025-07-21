Пробка на Крымском мосту собрала почти 700 машин

Ранее KP.RU писал об обстановке на Крымском мосту 19 июля. Тогда на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани движение свободное без очередей на досмотре, тогда как с керченского направления зафиксирована автомобильная пробка протяженностью около 600 транспортных средств.