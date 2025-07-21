Пробка на Крымском мосту собрала почти 700 машин

На подъездах к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова образовалась очередь из примерно 700 машин. Данные о транспортной ситуации публикует специализированный телеграм-канал, отслеживающий движение на этом направлении.
«В очереди со стороны Тамани находится 690 транспортных средств. Ожидание более двух часов», — следует из текста сообщения.
При этом со стороны Керченского полуострова скопления транспортных средств не наблюдается.
Ранее KP.RU писал об обстановке на Крымском мосту 19 июля. Тогда на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани движение свободное без очередей на досмотре, тогда как с керченского направления зафиксирована автомобильная пробка протяженностью около 600 транспортных средств.
Позднее РСТ рекомендовал путешественникам, планирующим поездку в Крым, обратить внимание на альтернативные варианты транспорта.