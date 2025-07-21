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Собянин: силы ПВО сбили с полуночи пять летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны России сбили с полуночи понедельника, 21 июля, пять беспилотников, летевших на Москву.

Силы противовоздушной обороны России сбили с полуночи понедельника, 21 июля, пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал руководитель мегаполиса.

Отметим, что незадолго до полуночи Собянин сообщал еще о двух сбитых дронов, которые летели в сторону российской столицы.

Ранее также сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский» Московского авиаузла. Позднее запрет на полеты ввели и в «Домодедово».

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