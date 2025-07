В Бразилии репортёр, работавший над материалом о пропаже 13-летней школьницы, обнаружил её тело в реке Меарин. Девочка исчезла в конце июня во время отдыха с друзьями. По предварительным данным, она могла утонуть, но поиски долгое время не давали результата. Об этом сообщает портал Need To Know.