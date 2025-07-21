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На Сахалине полыхает угольный конвейер

На Сахалине загорелся угольный конвейер.

На Сахалине загорелся угольный конвейер. Об этом пишет Amur mash.

По словам местных жителей, огонь возник вблизи села Никольское, рядом с местом загрузки. Пламя охватило несколько сотен метров транспортной ленты, по которой уголь доставлялся из Солнцевского разреза в порт Шахтёрск. В воздухе ощущается сильный запах гари.

Эта система строилась несколько лет и была введена в эксплуатацию совсем недавно. Конвейер работал круглосуточно, при этом жители неоднократно жаловались на шум. Предполагается, что причиной возгорания могли стать высокая скорость подачи угля и жара.

Ранее 14 человек погибли при опрокидывании вахтовки в Якутии.