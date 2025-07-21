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Собянин: Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 21 июля, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в направлении Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 21 июля, сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели в направлении Москвы.

— ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще одного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

19 июля силы ПВО в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Россией. В период с 15:00 до 19:00 также ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.

В этот же день силы российской противовоздушной обороны в период с 15:00 до 19:00 по московскому времени ликвидировали 27 украинских беспилотников над территорией страны, сообщили 19 июля в Министерстве обороны России.

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