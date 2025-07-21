WP: пошлины Трампа привели к зависимости США от удобрений РФ

Российский карбамид остается одним из ключевых компонентов для аграрного сектора США.
Поставки российского карбамида в Соединенные Штаты увеличились в два раза после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на удобрения из ряда стран. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на данные нью-йоркской финансовой компании StoneX.
«Пошлины, которые были введены к настоящему времени, повлекли за собой некоторые, предположительно, непреднамеренные последствия. США, к примеру, теперь в большей степени зависят от поставок из России карбамида — распространенного удобрения, которое применяется для выращивания таких культур, как пшеница, кукуруза и рис», — говорится в материале The Washington Post.
Как отмечается в публикации, после введения новых 10-процентных тарифов, которые затронули большинство иностранных производителей удобрений, в том числе Катар и Алжир, Россия осталась вне списка этих ограничений. По информации StoneX, в мае 2025 года доля российского карбамида достигла 64% от общего объема импорта данного продукта в США — это примерно вдвое больше по сравнению с показателями до введения пошлин.
В публикации уточняется, что решение не включать Россию в перечень стран, на которые распространяются новые тарифы, было принято на фоне уже действующих ограничительных мер в отношении Москвы. Американская администрация пояснила, что Россия и так находится под действием многочисленных санкций, поэтому введение дополнительных пошлин не рассматривалось необходимым шагом.
На сегодняшний день российский карбамид остается одним из ключевых компонентов для аграрного сектора США, обеспечивая производство стратегически важных культур. По мнению аналитиков, изменение структуры импорта удобрений может повлиять на дальнейшие решения Вашингтона в отношении торгово-экономической политики и регулирования поставок агрохимикатов.
США планируют установить импортные пошлины в размере от 10 до 15% на товары, поступающие из 150 государств. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America’s Voice. В свою очередь, представители Европейского союза завершили формирование второго перечня ответных мер, которые могут быть реализованы в ответ на американские тарифы. Под возможные ограничения со стороны ЕС подпадает продукция из США на общую сумму 72 миллиарда евро, пишет RT.