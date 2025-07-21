WP: пошлины Трампа привели к зависимости США от удобрений РФ

США планируют установить импортные пошлины в размере от 10 до 15% на товары, поступающие из 150 государств. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America’s Voice. В свою очередь, представители Европейского союза завершили формирование второго перечня ответных мер, которые могут быть реализованы в ответ на американские тарифы. Под возможные ограничения со стороны ЕС подпадает продукция из США на общую сумму 72 миллиарда евро, пишет RT.