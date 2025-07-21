ABC: в США бомбардировщик чуть не врезался в пассажирский самолёт

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил Соединённых Штатов чуть не врезался в пассажирское воздушное судно, информирует телеканал ABC.
Инцидент случился в штате Северная Дакота в городе Майнот. Когда пассажирский самолёт заходил на посадку, перед ним появился бомбардировщик. Пилоту гражданского ВС удалось увернуться.
«Извините за такой резкий манёвр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально», — сказал пилот пассажирам после приземления.
Он заявил, что диспетчеры не предупредили экипаж о приближении военного самолёта. Пилот уточнил, что на базе ВВС есть радар.
В настоящее время проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлётно-посадочную полосу.
Также стало известно, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам удалось выбраться на крыло самолёта.