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ABC: в США бомбардировщик чуть не врезался в пассажирский самолёт

Военный самолёт неожиданно появился перед гражданским воздушным судном.

Источник: Аргументы и факты

Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил Соединённых Штатов чуть не врезался в пассажирское воздушное судно, информирует телеканал ABC.

Инцидент случился в штате Северная Дакота в городе Майнот. Когда пассажирский самолёт заходил на посадку, перед ним появился бомбардировщик. Пилоту гражданского ВС удалось увернуться.

«Извините за такой резкий манёвр, он застал меня врасплох, это совершенно ненормально», — сказал пилот пассажирам после приземления.

Он заявил, что диспетчеры не предупредили экипаж о приближении военного самолёта. Пилот уточнил, что на базе ВВС есть радар.

В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нью-Йорка самолёт задел крылом взлётно-посадочную полосу.

Также стало известно, что в Соединённых Штатах загорелся пассажирский лайнер Boeing 737−800. Пассажирам удалось выбраться на крыло самолёта.