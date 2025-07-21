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В США зафиксировали площадь крупнейшего пожара в этом году

NBC: площадь крупнейшего пожара в США превысила 38 тысяч гектаров.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейший в текущем году лесной пожар в США охватил территорию более 38 тысяч гектаров, согласно данным пожарных служб, процитированным телеканалом NBC.

«Крупнейший в этом году лесной пожар страны выжег более 95740 акров», — следует из сообщения телеканала.

Эксперты отмечают, что пожар «Крэм» в Орегоне может стать первым мегапожаром 2025 года в США, если его площадь перешагнет отметку в 100 тысяч акров (около 40,5 тысяч гектаров).

На тушении пожара работают свыше 900 сотрудников противопожарных служб, которым удалось взять под контроль 49% периметра возгорания.

Ранее KP.RU писал, что на территории Республики Саха (Якутия) сохраняется сложная пожароопасная обстановка: в Верхоянском, Ленском и Сунтарском районах зафиксировано 4 лесных пожара общей площадью 37,5 га, тогда как в Анабарском и Оленекском районах бушуют 3 ландшафтных пожара, охватившие 1100 га.