Мэр Москвы: Уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону столицы

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали очередной украинский беспилотник (БПЛА), летевший в сторону столицы. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву, — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее стало известно об уничтожении еще двух беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.
Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) в воскресенье, 20 июля, сообщило об уничтожении 43 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени.
19 июля силы ПВО в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Россией. В период с 15:00 до 19:00 также ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.