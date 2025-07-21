Украинский дрон влетел в железнодорожный вокзал под Ростовом: в какие регионы еще летят вражеские БПЛА

В ночь на 21 июля российские средства ПВО за три с лишним часа отразили массированную атаку беспилотников на ряд регионов страны. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, с 20:00 до 23:20 мск были уничтожены 43 украинских БПЛА самолетного типа. Уточняется, что 17 дронов сбиты над Брянской областью, 14 — над Орловской областью, семь — в Московском регионе (в том числе три, направлявшихся на Москву), четыре — в Калужской области и один — в Белгородской области.