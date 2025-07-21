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Собянин: Средствами ПВО уничтожен еще один беспилотник, направляющийся к Москве

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали очередной украинский беспилотник (БПЛА), летевший в сторону столицы. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали очередной украинский беспилотник (БПЛА), летевший в сторону столицы. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще одного беспилотника на подлете к Москве.

19 июля силы ПВО в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени ликвидировали 40 беспилотников Вооруженных сил Украины в небе над Россией. В период с 15:00 до 19:00 также ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.

Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО в ночь на 18 июля уничтожили 11 украинских дронов над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.

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