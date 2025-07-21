Двое из пропавших в Карелии байдарочников сами выбрались на берег

В Карелии трое туристов пропали в Белом море во время сплава на байдарках, сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.
По информации ведомства, группа из семи человек плыла на байдарках от архипелага Кузова к Соловецким островам Архангельской области. Когда погода ухудшилась, туристы решили повернуть обратно.
Архипелаг Кузова — это 16 необитаемых островов в Белом море недалеко от побережья Карелии, известный своими древними саамскими святилищами, каменными сооружениями и живописной природой.
Четверо туристов, плывших на парных байдарках, добрались до разных островов архипелага. Двоих из них эвакуировали, за оставшимися двумя направлен вертолет МЧС.
«Судьба троих туристов остаётся неизвестной», — отметили в ведомстве.
По маршруту группы следит катер МЧС, в поисках пропавших задействованы десять спасателей и три единицы техники, включая вертолет.