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Двое из пропавших в Карелии байдарочников сами выбрались на берег

В Карелии трое туристов пропали в Белом море во время сплава на байдарках, сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

В Карелии трое туристов пропали в Белом море во время сплава на байдарках, сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram.

По информации ведомства, группа из семи человек плыла на байдарках от архипелага Кузова к Соловецким островам Архангельской области. Когда погода ухудшилась, туристы решили повернуть обратно.

Архипелаг Кузова — это 16 необитаемых островов в Белом море недалеко от побережья Карелии, известный своими древними саамскими святилищами, каменными сооружениями и живописной природой.

Четверо туристов, плывших на парных байдарках, добрались до разных островов архипелага. Двоих из них эвакуировали, за оставшимися двумя направлен вертолет МЧС.

«Судьба троих туристов остаётся неизвестной», — отметили в ведомстве.

По маршруту группы следит катер МЧС, в поисках пропавших задействованы десять спасателей и три единицы техники, включая вертолет.