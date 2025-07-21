В Киеве на фоне воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов

Серия взрывов произошла в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным министерства цифровой трансформации Украины, в городе звучит воздушная тревога. Сирены включены с 22:57 мск.
Кроме того, взрывы прогремели в Днепропетровске и Харькове. Тревога с воздуха в Харьковской области действует с 21:18 мск, а в Днепропетровской — с 22:25 мск.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
По данным военкоров, в ночь на понедельник гиперзвуковые «Кинжалы» нанесли удар по цели неподалёку от украинской столицы. Помимо этого, свыше 100 беспилотных летательных аппаратов наносят удары по украинским регионам.