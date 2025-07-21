Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На подлёте к Москве сбили ещё один беспилотник, общее число выросло до 11

Силы ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, направляющийся на Москву. Об этом сообщил градональчик столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в соцсетях.

С учётом этих сбитых дронов общее число уничтоженных БПЛА в Московском регионе за последние часы выросло до 11. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше