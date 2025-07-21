На подлёте к Москве сбили ещё один беспилотник, общее число выросло до 11

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в соцсетях.
С учётом этих сбитых дронов общее число уничтоженных БПЛА в Московском регионе за последние часы выросло до 11. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.
Силы ПВО Минобороны сбили ещё один беспилотник, направляющийся на Москву. Об этом сообщил градональчик столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в соцсетях.
С учётом этих сбитых дронов общее число уничтоженных БПЛА в Московском регионе за последние часы выросло до 11. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.