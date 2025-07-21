В Карелии двое из группы пропавших туристов самостоятельно добрались до берега

Два человека из группы туристов, которая сплавлялась на байдарках по Белому морю в Карелии, самостоятельное смогли закончить маршрут и не нуждались в помощи спасателей. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Архангельской области, четверых путешественников нашли, трех оставшихся разыскивают.
«По уточненной информации, группа была из девяти человек. Два человека смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий. На данный момент найдены четыре человека. Поиски трех человек продолжаются», — отмечается в сообщении ведомства.
Известно, что в районе поиска продолжают свою работу сотрудники МЧС и Морспасслужбы при помощи катеров, а вот спасатели разыскивают туристов на вертолете Ми-8 МЧС России. О пропаже путешественников стало известно в воскресенье, 20 июля.
Сообщается, что группа байдарочников не была официально зарегистрирована. Из-за ухудшения погоды туристы решили прервать свой путь и вернуться назад.
Как KP.RU писал ранее, в ночь с 20 на 21 июля машина, в которой находились вахтовики, съехала с обрыва в Якутии. По данным регионального МВД, в результате данного ЧП погибли 14 человек, еще семь — госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Всего в транспортном средстве находилось около 36 человек.